Свердловская «Почта России» рассказала, как будет работать в праздники
Уральская «Почта России» рассказала, как будет работать в праздничные дни. Так, во вторник, 31 декабря, в отделениях связи по всей стране рабочий день сократится на час. Центральный филиал в Екатеринбурге (Главпочтамт) будет работать до 21:00.
1, 2 и 7 января 2020 года – выходные для всех отделений почты по всей стране. В эти дни не будут доставлять и отправлять письма, посылки и газеты/журналы.
3, 4, 5, 6 и 8 января 2020 года почтовые отделения перейдут в обычный режим.
- Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы, - рассказали в пресс-службе «Почты России».
Доставка пенсий и пособий в праздники будет проходить по согласованию с региональными отделениями пенсионного фонда РФ. С учетом особенностей доставки в конкретном регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU