СЕГОДНЯ 12:31 2019-12-25T12:31:01+03:00

Свердловская «Почта России» рассказала, как будет работать в праздники Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Уральская «Почта России» рассказала, как будет работать в праздничные дни. Так, во вторник, 31 декабря, в отделениях связи по всей стране рабочий день сократится на час. Центральный филиал в Екатеринбурге (Главпочтамт) будет работать до 21:00.

1, 2 и 7 января 2020 года – выходные для всех отделений почты по всей стране. В эти дни не будут доставлять и отправлять письма, посылки и газеты/журналы.

3, 4, 5, 6 и 8 января 2020 года почтовые отделения перейдут в обычный режим.

- Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы, - рассказали в пресс-службе «Почты России».

Доставка пенсий и пособий в праздники будет проходить по согласованию с региональными отделениями пенсионного фонда РФ. С учетом особенностей доставки в конкретном регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU