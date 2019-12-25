Спрос вырос в три раза: перед Новым годом таксисты в Екатеринбурге разбогатели
Перед новогодними праздниками в Екатеринбурге стали резко востребованы таксисты – спрос на их услуги увеличился в 3,5 раза (на 81%). К таким выводам пришли аналитики сервиса «Авито.Работа», проанализировав рынок труда среди массовых специальностей.
- В Екатеринбурге средняя заработная плата таксистов в предновогодний период выросла на 8% за год и составляет чуть более 82 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе сервиса.
Средняя зарплата таксистов по стране составила 77 тысяч рублей. Но больше всего, что совсем не удивительно, получают водители в Москве (84 тысячи).
Перед самым Новым годом увеличился спрос и на курьеров – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в полтора раза. Их средняя зарплата выросла на 11% и составила чуть больше 39 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU