Радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» победило в трех номинациях городского конкурса

СЕГОДНЯ 11:57 2019-12-25T11:57:23+03:00

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В уральской столице подвели итоги ежегодного конкурса «Любимый город Екатеринбург», организованный администрацией города.

Коллектив радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» одержал победу сразу в трех номинациях конкурса.

- «Екатеринбург – город мудрых», в котором рассматривали материалы, посвященные поиску компромисса при решении острых социальных вопросов. Здесь «золото» досталось программе «Тема дня: опрос по храму» и ведущей Людмиле Варакиной.

- «Навстречу Универсиаде», где оценивались материалы о подготовке города и проведению всемирного события. Здесь победу одержала программа «Городская среда: как к Универсиаде готовятся девелоперы». Ведущие – Андрей Белоусов и президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева.

- «Парки и скверы Екатеринбурга», где рассматривались публикации об озеленении города. Здесь первую стройку заняла программа «Гость в студии: интервью с главным архитектором города Екатеринбурга Андреем Молоковым». Ведущая программы – Людмила Варакина.

ИСТОЧНИК KP.RU