2019-12-25T11:13:43+03:00
Общество

«Времени мало»: вторую ветку метро в Екатеринбурге не построят к 2023 году

Губернатор Куйвашев заявил, что только на одну документацию уходит очень много времени
Данил СВЕЧКОВМария Трапезникова
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Куйвашев сомневается, что вторую ветку метро построят к 2023 годуКуйвашев сомневается, что вторую ветку метро построят к 2023 годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Обещанная вторая ветка метро в Екатеринбурга находится под угрозой срыва. Ее не успеют построить к 2023 году. Об этом заявил журналисту «КП-Екатеринбург» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Времени на это у нас совсем мало. Но с того момента, как тему озвучили в первый раз, мы начали серьезно над ней работать. Это было год назад. Мы потратили достаточно серьезные деньги на предпроектную документацию и трассировку. Работа уже ведется, - заявил Куйвашев.

Губернатор отметил, что вся предварительная работа поможет правильно сформировать техзадание, которое, по современным требованиям строительства метро, очень непростое. И времени на него уходит много.

- Я очень благодарен журналистам, которые задали вопрос президенту [речь идет об итоговой пресс-конференции Владимира ПутинаПрим.ред.], - добавил глава региона. – Это даст нам возможность более динамично, вместе с федеральными министерствами, работать над решением этой задачи.

Кстати, сразу же после заявления Президента РФ, глава Екатеринбурга Александр Высокинский высказал мысль, что ветку построят к 2023 году - как раз тогда городу исполнится 300 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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