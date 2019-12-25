«Группа ЛСР» построит в Екатеринбурге общежития для спортсменов Универсиады-2023

СЕГОДНЯ 10:52 2019-12-25T10:52:01+03:00

В дальнейшем они станут наследием уральской столицы и будут использоваться для проживания студентов учебных заведений Свердловской области

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«Группа ЛСР» подписала договор на проектирование объектов Универсиады-2023. Крупнейшая строительная компания региона возведет общежития для спортсменов. В дальнейшем они станут наследием уральской столицы и будут использоваться для проживания студентов учебных заведений Свердловской области.

Общежития общей площадью порядка 230 тысяч кв. м расположатся в центральной части деревни Универсиады на территории 11 га за «Екатеринбург-Экспо». В них смогут комфортно разместиться более 11 тысяч спортсменов, а впоследствии — около 8,5 тысяч студентов.

Проектируемый квартал общежитий будет состоять из пяти трехсекционных зданий по 10-14 этажей. Это в общей сложности 4020 жилых ячеек по 29,4 кв. м каждая. Во время соревнований в них будут жить по два-три спортсмена, далее помещения переоборудуют для проживания двух студентов. Также в общежитиях во время Универсиады оборудуют 155 офисов глав делегаций с рабочими кабинетами, комнатами для отдыха, кухонными зонами и санузлами. Затем офисы планируется использовать для проживания маломобильных учащихся.

В каждом здании запроектируют массажные кабинеты, которые впоследствии трансформируются в жилые ячейки или в помещения для занятий, а также прачечные самообслуживания, состоящие из постирочной, сушки и гладильной.

Особое внимание уделят вопросам безопасности. Пропускной режим будет осуществляться специальной системой контроля доступа. На главных входах предусмотрены комнаты охраны, а также холлы с зонами ресепшен и досмотра.

Помимо всего прочего, здесь оборудуют ледогенераторные для автоматического изготовления льда, который может пригодиться в случае травм. После Универсиады эти помещения можно будет использовать как кладовые.

В каждом общежитии внедрят систему активной навигации, которая даст возможность проживающим получить информацию о здании и возможных маршрутах передвижения по нему, в том числе для маломобильных групп населения. Система предусматривает мультиязычный интерфейс и возможность адаптации под любого пользователя.

Все общежития построят из сборного железобетона по хорошо зарекомендовавшей себя бесшовной технологии. Для их возведения «Группе ЛСР» потребуется порядка 110 тысяч кубометров железобетонных изделий, которые будут изготовлены на заводе ЖБИ в Екатеринбурге, входящем в состав компании.

— Универсиада — знаковое событие для нашего города, и мы гордимся, что сможем войти в ее историю и построить общежития для спортсменов, — отметил Владимир Крицкий, генеральный директор «ЛСР. Недвижимость — Урал». — Тем более, что у «Группы ЛСР» богатый опыт строительства подобных социальных объектов. Силами нашей компании появились два новых комфортабельных общежития для студентов Уральского федерального университета, и я надеюсь, мы продолжим сотрудничество в этом направлении с Министерством образования. Проект общежитий для Универсиады мы планируем завершить до конца 2020 года.

— Нам хотелось создать яркий, современный и удобный квартал для молодежи. Цветовые решения корпусов общежитий выполнены в скандинавском стиле в двух цветовых палитрах: песочно-серой и терракотово-серой, — рассказал Иван Кудрявцев, директор по развитию «Группы ЛСР» на Урале. — Центром притяжения и досуга деревни Универсиады станет многофункциональная центральная площадь, которая выполнена в виде амфитеатра с двухсторонним расположением скамеек. Кроме центрального места сбора мы предусмотрели спортивные и игровые площадки для полноценного отдыха на воздухе.