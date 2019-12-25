2019-12-25T10:26:29+03:00
Общество

Самолеты, поезда: МегаФон узнал, куда отправятся уральцы на праздники

Больше всего уральцы мечтают о новогодней поездке в Москву и Сочи
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Среди зарубежных курортов верхние строчки заняли Турция и ГрецияСреди зарубежных курортов верхние строчки заняли Турция и Греция
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Больше всего уральцы мечтают о новогодней поездке в Москву и Сочи. Именно эти города лидируют по покупкам билетов и туров в сервисе «МегаФон Путешествия». Среди зарубежных курортов верхние строчки заняли Турция и Греция.

В пятерку самых популярных российских направлений также входит Симферополь, Минеральные Воды и Геленджик. Топ самых привлекательных международных курортов дополняют Испания, Италия и Франция.

«Любимый вид передвижения у жителей Урала – самолет. На него приходится каждый второй заказ в нашем сервисе. Далее идут романтики – любители железной дороги. Билеты на поезд – это каждая пятая покупка. Также в этом году путешественники стали чаще оформлять страховку, заранее выбирать и оплачивать экскурсии – все это можно сделать быстро и удобно в одном сервисе», – отмечает генеральный директор «МегаЛабс» (дочерняя компания «МегаФон») Андрей Кушнарев.

«МегаФон Путешествия» – это сервис по онлайн-бронированию билетов, отелей, туров, экскурсий и трансферов. Он сравнивает цены у сотен партнеров и подбирает оптимальные варианты для путешествий, например, находит самые дешевые перелеты. За каждую покупку абонент МегаФона получает кэшбэк реальными деньгами, которые автоматически зачисляются на счет телефона.

Среди партнеров сервиса крупнейшие авиакассы, агентства бронирования, туроператоры, ж/д и автобусные перевозчики. Среди них Aviasales, Booking.com, Ostrovok, tutu.ru и другие. Подробнее на сайте travel.megafon.ru.

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