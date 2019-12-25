Рассылал фальшивые квитанции: уралец украл у клиентов девять миллионов под предлогом оформления земельных участков

СЕГОДНЯ 10:18 2019-12-25T10:20:51+03:00

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В Екатеринбурге под суд отправили 35-летнего жителя Богдановича, которого обвиняют по статье «Мошенничество в особо крупном размере». С мая 2015-го по декабрь 2016 года он выдавал себя за юрлицо, которое оформляет земельные участки. Так он обманул пять человек.

- Обвиняемый заключал с потерпевшими договоры на оформление земельный участков, указывая юридическое лицо, в котором он никогда не был официально трудоустроен и в котором учредителем и директором являлся его отец, - объяснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По договорам, он был обязан выполнять комплекс работ и подготавливать документы для оформления прав на участки по улицам Техническая, Мельковская, Сылвинская. После того, как мужчина получал деньги за работу, которую делать и не собирался, он создавал фальшивые квитанции и документы, чтобы создать видимость работ.

- Тем самым всем потерпевшим он причинил материальный ущерб в 9,3 миллиона рублей, - добавили в прокуратуре. – Уголовное дело передано в Верх-Исетский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU