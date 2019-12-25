Свердловская ГИБДД в праздники будет следить за автомобилистами еще пристальней

СЕГОДНЯ 09:53 2019-12-25T09:53:52+03:00

Рейды пройдут и в крупных городах, и на отдаленных территориях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рейды пройдут и в крупных городах, и на отдаленных территориях

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В новогодние праздники Свердловская Госавтоинспекция будет еще пристальней следить за автолюбителями. Рейды и сплошные проверки транспорта пройдут как в крупных городах, так и на отдаленных территориях.

- Автоинспекторы будут пресекать грубые нарушения ПДД: управление машиной в пьяном виде, управление машиной водителями без прав, а также лишенными их, выезд на встречку, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Для этого будут использовать видеокамеры.

Помимо этого, проверке подвергнуться городские и междугородние автобусы, а также автобусы, которые перевозят детей – им уделят особое внимание.

Госавтоинспекция просит свердловчан сообщать в дежурную часть о грубых нарушениях ПДД водителями, а также о пешеходах, которые находится на загородных трассах с риском для жизни, по телефонам: 8 (343) 269-77-00 или 02.

Не так давно мы рассказывали, что только за первые несколько дней декабря на дорогах в авариях погибли 14 человек – в том числе двое детей. А травмы получили больше 100 человек. ГИБДД еще раз напоминает о том, что, ради собственной безопасности, следует неукоснительно соблюдать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU