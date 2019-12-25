Проверяют на взрывчатку: на Уралмаше в трамвае нашли подозрительную сумку

СЕГОДНЯ 09:27 2019-12-25T09:28:40+03:00

Изменить размер текста: A A

На Уралмаше в Екатеринбурге сегодня утром парализовало движение трамваев. К улице Победы съехалось несколько пожарных и полицейских машин, а всех пассажиров вывели на улицу. В одном из вагонов обнаружили подозрительный предмет.

На Уралмаше парализовало движение трамваев.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

- В салоне оставлена сумка, сейчас на месте работает полиция и проверяет, что в ней, взрывчатка или нет. Пассажирам лучше добираться другим способом, потому что неясно, когда трамваи снова пустят, - рассказали в диспетчерской ТТУ.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «Комсомолке» сказали, что прокомментируют ситуацию чуть позже.

ИСТОЧНИК KP.RU