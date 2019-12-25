Проверяют на взрывчатку: на Уралмаше в трамвае нашли подозрительную сумку
На Уралмаше в Екатеринбурге сегодня утром парализовало движение трамваев. К улице Победы съехалось несколько пожарных и полицейских машин, а всех пассажиров вывели на улицу. В одном из вагонов обнаружили подозрительный предмет.
На Уралмаше парализовало движение трамваев.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
- В салоне оставлена сумка, сейчас на месте работает полиция и проверяет, что в ней, взрывчатка или нет. Пассажирам лучше добираться другим способом, потому что неясно, когда трамваи снова пустят, - рассказали в диспетчерской ТТУ.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «Комсомолке» сказали, что прокомментируют ситуацию чуть позже.
ИСТОЧНИК KP.RU