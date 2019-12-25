2019-12-25T10:10:19+03:00
Происшествия

Аэропорт «лежит на боку»: в Кольцово сломались все компьютеры

Системы чинили больше часа
Мария Трапезникова
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В Кольцово все компьютеры устроили бунт и отключились. Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"В Кольцово все компьютеры устроили бунт и отключились. Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"
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В аэропорту Кольцово сегодня утром вышли из строя все системы и компьютеры. Перестала работать вся электроника. Об этом рассказал Александр Пушкарев, подписчик сообщества «Интересный Екатеринбург».

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

- Наш аэропорт «лежит на боку». Вышли из строя все системы, все компьютеры. Система виснет. Даже объявления не могут озвучивать, - рассказывает он.

Сотрудникам пришлось оформлять документы и регистрировать пассажиров вручную, что, по словам Александра, происходит «очень медленно». В пресс-службе Кольцово «Комсомолке» информацию подтвердили и отметили, что в данный момент поломка устранена.

Больше часа пассажиров регистрировали вручную. Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Больше часа пассажиров регистрировали вручную. Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

- Сегодня с 9:20 на территории Кольцово наблюдались перебои с работой сети Интернет, что негативно сказалось на функционировании ряда сервисов аэропорта, - сообщили там. – С 10:40 работа сервисов восстановлена. В причинах разбираются соответствующие службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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