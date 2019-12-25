Аэропорт «лежит на боку»: в Кольцово сломались все компьютеры
В аэропорту Кольцово сегодня утром вышли из строя все системы и компьютеры. Перестала работать вся электроника. Об этом рассказал Александр Пушкарев, подписчик сообщества «Интересный Екатеринбург».
Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"
- Наш аэропорт «лежит на боку». Вышли из строя все системы, все компьютеры. Система виснет. Даже объявления не могут озвучивать, - рассказывает он.
Сотрудникам пришлось оформлять документы и регистрировать пассажиров вручную, что, по словам Александра, происходит «очень медленно». В пресс-службе Кольцово «Комсомолке» информацию подтвердили и отметили, что в данный момент поломка устранена.
Больше часа пассажиров регистрировали вручную. Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"
- Сегодня с 9:20 на территории Кольцово наблюдались перебои с работой сети Интернет, что негативно сказалось на функционировании ряда сервисов аэропорта, - сообщили там. – С 10:40 работа сервисов восстановлена. В причинах разбираются соответствующие службы.
ИСТОЧНИК KP.RU