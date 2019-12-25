2019-12-25T08:39:24+03:00
Общество

«Екатеринбург Арену» отдали во власть Свердловскому правительству

Это было сделано по распоряжению Дмитрия Медведева
Мария Трапезникова
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Стадион передали в собственность Свердловской областиСтадион передали в собственность Свердловской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стадион «Екатеринбург Арена» передали свердловскому правительству. Это было сделано по распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева. Согласно ему, до 1 января 2020 года все объекты стадиона, включая само здание стадиона, должны быть переданы из федеральной собственности в госсобственность региона на безвозмездной основе.

- В собственность Свердловской области принято 24 объекта недвижимого имущества, включая сам стадион «Екатеринбург Арена», а также здания и сооружения, входящие в его комплекс, - рассказали в пресс-службе МУГИСО.

Ранее передачу стадиона в собственность региона анонсировал министр физической культуры и спорта. А сборные сидения-«ушки», рассчитанные на 25 тысяч человек, планируют разобрать в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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