Проносил мобильники и сим-карты: на Урале экс-надсмотрщика в ИК оштрафовали на 700 тысяч за взятку

СЕГОДНЯ 08:21 2019-12-25T08:21:03+03:00

Экс-надсмотрщика в ИК оштрафовали на 700 тысяч за взятку Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Краснотурьинске под суд отправили жителя Карпинска, которого обвиняют во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Мужчина работал в ИК-3 в качестве младшего инспектора группы надзора полгода. И за это время четыре раза договаривался с одним из осужденных о проносе в колонию телефонов и различных аксессуаров к ним.

- Всего он пронес на территорию ИК-3 27 мобильников и сим-карт к ним, получив за каждую из четырех «вылазок» деньги от 20 до 99 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Преступления выявили сотрудники ГУФСИН по Свердловской области, телефоны и сим-карты забрали. Суд назначил мужчине штраф в 700 тысяч рублей.

- Однако прокуратура в течение 10 дней изучит приговор на наличие оснований для его обжалования или отсутствия таковых, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU