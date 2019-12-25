2019-12-25T08:21:03+03:00
Общество

Проносил мобильники и сим-карты: на Урале экс-надсмотрщика в ИК оштрафовали на 700 тысяч за взятку

За полгода работы он совершил четыре подобных «вылазки»
Мария Трапезникова
Поделиться:
Экс-надсмотрщика в ИК оштрафовали на 700 тысяч за взяткуЭкс-надсмотрщика в ИК оштрафовали на 700 тысяч за взяткуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Краснотурьинске под суд отправили жителя Карпинска, которого обвиняют во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Мужчина работал в ИК-3 в качестве младшего инспектора группы надзора полгода. И за это время четыре раза договаривался с одним из осужденных о проносе в колонию телефонов и различных аксессуаров к ним.

- Всего он пронес на территорию ИК-3 27 мобильников и сим-карт к ним, получив за каждую из четырех «вылазок» деньги от 20 до 99 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Преступления выявили сотрудники ГУФСИН по Свердловской области, телефоны и сим-карты забрали. Суд назначил мужчине штраф в 700 тысяч рублей.

- Однако прокуратура в течение 10 дней изучит приговор на наличие оснований для его обжалования или отсутствия таковых, - добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Попсятина»: Лолита раскритиковала главный хит рэпера из Екатеринбурга
«Времени мало»: вторую ветку метро в Екатеринбурге не построят к 2023 году
«Группа ЛСР» построит в Екатеринбурге общежития для спортсменов Универсиады-2023
«Дерзкий волк в стильных очках»: свердловчане выбирают главный талисман Универсиады-2023
Самолеты, поезда: МегаФон узнал, куда отправятся уральцы на праздники
Рассылал фальшивые квитанции: уралец украл у клиентов девять миллионов под предлогом оформления земельных участков
Свердловская ГИБДД в праздники будет следить за автомобилистами еще пристальней
Проверяют на взрывчатку: на Уралмаше в трамвае нашли подозрительную сумку
Аэропорт «лежит на боку»: в Кольцово сломались все компьютеры
«Екатеринбург Арену» отдали во власть Свердловскому правительству
Проносил мобильники и сим-карты: на Урале экс-надсмотрщика в ИК оштрафовали на 700 тысяч за взятку
Приставы прикрыли ночной клуб в Екатеринбурге
Прокуратура оштрафовала «Уральские авиалинии» на 80 тысяч за непунктуальность
В американском духе: Генконсул США в Екатеринбурге поздравила горожан с новогодними праздниками
Надевайте очки: екатеринбуржцы увидят солнечное затмение
«Это волюнтаризм!» Максим Галкин высказал мнение о застройке сквера в Екатеринбурге