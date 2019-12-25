Приставы прикрыли ночной клуб в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 08:05 2019-12-25T08:05:58+03:00

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Судебные приставы приостановили работу одного из ночных клубов Екатеринбурга – «Магнитофон». А все из-за того, что помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности.

- Помещения указаны в документах как для использования в качестве кафе, при том, что здание в эксплуатацию не введено, требования пожарной безопасности не соблюдены, что создает непосредственную угрозу для жизни и здоровья граждан, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Поэтому работу «Магнитофона» остановили до того, пока все замечания по документации не будут исправлены, а эксперты из пожарной инспекции не дадут «добро».

ИСТОЧНИК KP.RU