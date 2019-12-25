Прокуратура оштрафовала «Уральские авиалинии» на 80 тысяч за непунктуальность

СЕГОДНЯ 07:21 2019-12-25T07:21:10+03:00

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Авиакомпанию «Уральские авиалинии» оштрафовали за задержку рейса «Магадан – Якутск – Екатеринбург» более чем на восемь часов. Об этом рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

- Магаданская транспортная прокуратура проверила исполнение требований законодательства в сфере защиты прав потребителей и выявила нарушения, - отметили в ведомстве. – И выяснила, что авиакомпания во время задержки не организовала размещение пассажиров в гостинице.

В связи с этим, авиаперевозчика привлекли к административной ответственности и назначили несколько штрафов на общую сумму в 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU