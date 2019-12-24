2019-12-24T23:32:12+03:00
Экономика

Банк ВТБ увеличил объемы документарного бизнеса в сегменте КИБ

По итогам 11 месяцев 2019 года объем реализованных документарных сделок в сегменте корпоративно-инвестиционного бизнеса вырос почти на 20%
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В 2019 году ВТБ расширил линейку предлагаемых клиентам продуктовВ 2019 году ВТБ расширил линейку предлагаемых клиентам продуктов
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По итогам 11 месяцев 2019 года объем реализованных документарных сделок в сегменте корпоративно-инвестиционного бизнеса вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. За указанный период удалось расширить сотрудничество с существующими клиентами, а также привлечь новые компании.

Одним из драйверов роста выступило успешное тиражирование апробированной ранее технологии потоковой выдачи гарантий, которая позволяет компаниям с большими потребностями в документарных продуктах предоставлять необходимые инструменты в сжатые сроки. Существенный вклад в положительную динамику показателей также внесли документарные сделки, реализуемые в сфере жилищного строительства и девелопмента. Кроме того, стабильно высокий спрос на документарные продукты в 2019 году предъявляли компании в таких отраслях, как машиностроение, транспорт, телекоммуникации, энергетика, металлургическая и горнодобывающая промышленность.

В 2019 году ВТБ также расширил линейку предлагаемых клиентам продуктов, включив в нее рублевые аккредитивы с возможностью предоставления плательщику отсрочки возмещения платежа по аккредитиву в рамках установленного лимита и рублевые аккредитивы с отсрочкой платежа, предусматривающие опцию досрочного платежа в пользу бенефициара. Банк ВТБ, являясь одним из ведущих банков в области гарантийного бизнеса, принимает лидирующее участие в совместной работе с Банком России, Минфином России, Федеральным казначейством и Федеральной налоговой службой по цифровизации банковских гарантий.

Начальник управления документарного бизнеса департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Константин Савельев прокомментировал: «Банк постоянно держит в фокусе своего внимания как развитие продуктового предложения, так и совершенствование технологических платформ, что позволяет предоставлять клиентам конкурентоспособные документарные продукты с использованием лучших рыночных практик».

ИСТОЧНИК KP.RU

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