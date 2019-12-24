«Это волюнтаризм!» Максим Галкин высказал мнение о застройке сквера в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 22:36 2019-12-24T22:48:53+03:00

Юморист все чаще высказывается на злободневные темы. Фото: Алексей Булатов/Кристина Безбородова

Совсем немногое зависит от воли и желания граждан, считает юморист

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Юморист Максим Галкин месяц назад взорвал информационную повестку, когда откровенно высказался о цензуре на федеральных телевизионных каналах.

24 декабря в интернете опубликовали интервью, которое супруг Аллы Пугачевой дал Ирине Шихман в шоу «А поговорить?». Помимо разных тем, Максим Галкин вопрос возможности влияния людей на события в стране. В пример юморист привел ситуацию со строительством храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге. Именно здесь этой весной прошли протесты, которые привели к опросу, где каждый житель уральской столицы смог выразить мнение по месту для стройки.

Отвечая на вопрос журналистки, где она упомянула тезис о том, что россияне часто ждут, когда кто-то придет и решит за них проблему, Максим Галкин сказал буквально следующее:

- У нас же очень многие вещи не зависят от твоего желания работать, трудиться. Каждый житель не может, допустим, решить проблему вывоза мусора. Какая связь с личной волей человека в Екатеринбурге? – задается вопросом юморист. – Если церковь хочет строить свой храм там, где у людей сквер. Причем тут добрая воля каждого человека, его трудолюбие, когда есть волюнтаристское решение снести сквер, построив там храм.

В мае в Екатеринбурге целую неделю шли многотысячные акции в защиту сквера от застройкиФото: Алексей БУЛАТОВ

Знаменитости федерального масштаба не раз высказывались по поводу событий, связанных с застройкой сквера. Активнее всех ситуацию комментировал телеведущий Владимир Соловьев, назвавшую наиболее активную часть защитников сквера, громивших заборы, «бесами». После этого все лето Екатеринбург называли «городом бесов».

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ИСТОЧНИК KP.RU