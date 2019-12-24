На трассе Екатеринбург-Тюмень за день произошло два ДТП с грузовиками

СЕГОДНЯ 20:05 2019-12-24T20:18:53+03:00

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На Тюменском тракте за день произошло два ДТП с грузовиками. На заснеженной дороге водители не справляются с управлением. Первая авария произошла еще утром - в 09:25 на 239 километре автодороги. Столкнулись два автомобиля с полуприцепами. Машины получили серьезные повреждения.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Volvo не обеспечил постоянный контроль за дорожным движением, допустил неуправляемый занос и столкновение со встречным грузовым автомобилем Scania, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Водитель встречного грузовика после аварии попал в Талицкую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом бедра. Автомобилем Volvo управлял 44 – летний мужчина, имеющий стаж вождения 23 год, а за рулем Scania был 31- летний мужчина, со стажем вождения 12 лет. Сотрудникам ГИБДД известно, что водителями оказались жители Москвы и Пензенской области.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Вторая авария произошла 287-м километре Тюменского тракта. В ней, к счастью, пострадали только машины. Водитель Volvo ехал со стороны Тюмени, по неизвестным пока причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault.

-Водитель Volvo нарушил расположение своего автомобиля на проезжей части, допустил столкновение с встречным Renault. В результате Renault допустило выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с встречным Scania, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Областная Госавтоинспекция напоминает водителям, что во время управления транспортным средством необходимо быть предельно внимательным, соблюдать дистанцию и интервалы до других транспортных средств и пользоваться ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU