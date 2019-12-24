2019-12-24T19:55:13+03:00
Общество

В Екатеринбурге в 28 домах остыли батареи

На улице Челюскинцев меняют ветхий трубопровод
Алина СУРИНА
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Вернуть горячие батареи обещают сегодняВернуть горячие батареи обещают сегодняФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в 28 домах остыли батареи. На улице Челюскинцев, пока на улице тепло, решили поменять ветхий трубопровод. По словам, Екатеринбургской теплосетевой компании, там обнаружили свищ, который нужно поменять до холодов. Отопление в дома подается, но параметры тепла и горячего водоснабжения снизили.

- Температура подаваемой воды составит около плюс 45-ти градусов. Учитывая температуру наружного воздуха -3, температура в жилых помещениях не опустится ниже нормативной, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Сейчас 23 специалиста меняют 12 метров изношенного участка трубопровода. Полностью завершить работы энергокомпания планирует до 23.00, после чего батареи жителей домов на улице Челюскинцев станут привычно горячими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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