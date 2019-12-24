Территорию мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий благоустроят в 2020 году

СЕГОДНЯ 19:18 2019-12-24T19:36:28+03:00

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В 2020 году в Свердловской области стартует масштабная работа по благоустройству территории Мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий. Это обсудили сегодня на заседании комиссии Свердловской области по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Пока неизвестно какие именно ремонтные работы будут вестись.

- Мы должны воздать должное всем, кто пережил эти страшные годы. Кроме того, в Свердловской области всё чаще проходят мероприятия международного уровня, и важно, чтобы гости региона и города видели, как в России относятся к памяти, - рассказал вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Напомним, мемориальный комплекс собираются реконструировать, когда рядом начнется строительство биатлонного центра. Общественники предполагали, что на территории могут располагаться захоронения жертв массовых репрессий. Чтобы это исключить сначала были запрошены архивные документы. В них это не подтвердилось.

ИСТОЧНИК KP.RU