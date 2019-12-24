2019-12-24T19:36:28+03:00
Общество

Территорию мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий благоустроят в 2020 году

Его реконструкцию обсудили на заседании по восстановлению прав реабилитированных жертв
Алина СУРИНА
Поделиться:
Какие именно ремонтные работу будут вестись пока неизвестноКакие именно ремонтные работу будут вестись пока неизвестноФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В 2020 году в Свердловской области стартует масштабная работа по благоустройству территории Мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий. Это обсудили сегодня на заседании комиссии Свердловской области по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Пока неизвестно какие именно ремонтные работы будут вестись.

- Мы должны воздать должное всем, кто пережил эти страшные годы. Кроме того, в Свердловской области всё чаще проходят мероприятия международного уровня, и важно, чтобы гости региона и города видели, как в России относятся к памяти, - рассказал вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Напомним, мемориальный комплекс собираются реконструировать, когда рядом начнется строительство биатлонного центра. Общественники предполагали, что на территории могут располагаться захоронения жертв массовых репрессий. Чтобы это исключить сначала были запрошены архивные документы. В них это не подтвердилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе Екатеринбург-Тюмень за день произошло два ДТП с грузовиками
В Екатеринбурге в 28 домах остыли батареи
Территорию мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий благоустроят в 2020 году
Евгений Куйвашев предложил уральцам проехать по маршруту экспедиции «Комсомольской правды»
Переговорная и капсулы для сна: в центре Екатеринбурга открывают коворкинг-центр
В Екатеринбурге на месяц перенесли принятие проекта развязки у «Калины»
На Урале экс-главу отдела миграции отправили в колонию на 4 года
«Человек-ноги»: красотка София Никитчук похвасталась формами в купальнике
Lamborghini, Porshe, BMW и Голубушка: в Екатеринбурге нашли крупный подпольный алкоцех
Пытался залечь на дно: силовики рассказали, как поймали насильника с Уралмаша
С начала 2020 года в Нижнем Тагиле будет ходить новый трамвай
«Жизнь - тлен и боль»: екатеринбуржцы - одни из самых депрессивных в стране
По стандартам WorldSkills: в Уральском радиотехническом колледже открылась уникальная мастерская
После смертельной аварии на Эльмаше чиновников просят установить светофор на опасном перекрестке
В 2020 году в Екатеринбурге поставят еще 50 «умных» остановок
Мэрия Екатеринбурга назвала новую дату сдачи сквера за Оперным театром
Купила по цене в 110 раз дешевле: в Каменске-Уральском махинации с землей довели чиновницу мэрии до суда
За месяц Екатеринбург избавился от 133 тысяч тонн снега
Угодил «носом» в кювет: на уральской трассе пассажирский автобус устроил массовое ДТП
Под Новый год екатеринбуржцев тянет на Восток