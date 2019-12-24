Переговорная и капсулы для сна: в центре Екатеринбурга открывают коворкинг-центр

СЕГОДНЯ 18:29 2019-12-24T18:35:58+03:00

На двух этажах будет работать 53 офиса

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В центре Екатеринбурга завтра откроют коворкинг-центр. На двух этажах общей площадью две тысячи квадратных метров будет работать 53 офиса, рассчитанных на 294 рабочих места. По словам создателей, здесь смогут работать команды любых размеров. Коворкинг будет находиться на верхних этажах бизнес-центра на ул. Добролюбова16/2.

Фото: Коворкинг NAMES

- Помимо основной площади, у коворкинг-центра есть выход на крышу. Также будет открытая тихая зона, кафе, комната для медитации, спортивный уголок, конференц-залы, классический коворкинг с незакрепленными рабочими местами, переговорные, а также зона технической поддержки, - рассказали в компании Names.

Планируется, что в центре даже установят капсулы для сна. По оценке инвесторов, на создание коворкинга ушло 142 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU