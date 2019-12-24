СЕГОДНЯ 18:02 2019-12-24T18:02:00+03:00

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В Екатеринбурге на месяц перенесли принятие проекта развязки у «Калины». Большинство горожан на общественных слушаниях высказались против строительства. В мэрии Екатеринбурга решили прислушаться и сначала согласовать детали проекта с местными жителями. С инициативной группой жителей Синих камней встречались руководитель Главархитектуры Алексей Храмов и Глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

- До конца января 2020 года проект подписан не будет. За это время будет организована встреча жителей с проектировщиками в присутствии специалистов Главархитектуры, в ходе которой у горожан будет возможность задать все вопросы проектировщикам и получить от них ответы о том как будут решаться в проекте конкретные вопросы, которые были обозначены на общественных слушаниях, - рассказали в пресс-службе администрации города.

После этого жители выскажутся, все ли беспокоящие их вопросы решены. Только тогда решением Главы города проект развязки будет либо направлен на доработку, либо подписан и принят.

Напомним, планируется, что мост по улице Комсомольской, который проходит через ж/д пути, снесут, а на его месте построят новый. Кстати, недавно екатеринбургский урбанист Владимир Злоказов раскритиковал проект новой развязки.

ИСТОЧНИК KP.RU