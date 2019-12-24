2019-12-24T16:39:46+03:00
Звезды

«Человек-ноги»: красотка София Никитчук похвасталась формами в купальнике

Уральская модель сейчас отдыхает Дубае
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: InstagramФото: Instagram
Изменить размер текста:

Модель София Никитчук похвасталась своими формами в Instagram.

- Человек-ноги в действии, - написала уральская красотка, которая сейчас нежится на пляжах в Дубае.

nikitchuksofinikitchuksofi
София Никитчук показала свои шикарные ноги
2701 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, что недавно Никитчук рассказала о своей жизни YouTube-каналу «Точки Nad И». Она отметила, что сейчас для комфортной жизни ей достаточно 150 тысяч рублей в месяц, но раньше суммы были гораздо выше. Как выяснилось, в прошлом София была жутким шопоголиком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мисс Россия" София Никитчук из Екатеринбурга: Я не буду жертвовать учебой ради карьеры

Студентка из Екатеринбурга тусовкам предпочитает тихий вечер с книжкой и романтические встречи с любимым парнем. А в будущем хочет стать актрисой (подробнее).

«Вице-мисс Мира» София Никитчук: Я самый счастливый человек

Уральская красавица уверяет, что совершенно не расстроилась, когда ей не досталась заветная корона (подробнее).

«Мисс Россия» грозит год тюрьмы за фотосессию в триколоре?

Уральцев возмутил поступок землячки, и они пожаловались на Софию Никитчук в надзорные органы. Снимком остался не доволен и ее отец-военный (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Территорию мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий благоустроят в 2020 году
Евгений Куйвашев предложил уральцам проехать по маршруту экспедиции «Комсомольской правды»
Переговорная и капсулы для сна: в центре Екатеринбурга открывают коворкинг-центр
В Екатеринбурге на месяц перенесли принятие проекта развязки у «Калины»
На Урале экс-главу отдела миграции отправили в колонию на 4 года
«Человек-ноги»: красотка София Никитчук похвасталась формами в купальнике
Lamborghini, Porshe, BMW и Голубушка: в Екатеринбурге нашли крупный подпольный алкоцех
Пытался залечь на дно: силовики рассказали, как поймали насильника с Уралмаша
С начала 2020 года в Нижнем Тагиле будет ходить новый трамвай
«Жизнь - тлен и боль»: екатеринбуржцы - одни из самых депрессивных в стране
По стандартам WorldSkills: в Уральском радиотехническом колледже открылась уникальная мастерская
После смертельной аварии на Эльмаше чиновников просят установить светофор на опасном перекрестке
В 2020 году в Екатеринбурге поставят еще 50 «умных» остановок
Мэрия Екатеринбурга назвала новую дату сдачи сквера за Оперным театром
Купила по цене в 110 раз дешевле: в Каменске-Уральском махинации с землей довели чиновницу мэрии до суда
За месяц Екатеринбург избавился от 133 тысяч тонн снега
Угодил «носом» в кювет: на уральской трассе пассажирский автобус устроил массовое ДТП
Под Новый год екатеринбуржцев тянет на Восток