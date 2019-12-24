«Человек-ноги»: красотка София Никитчук похвасталась формами в купальнике

СЕГОДНЯ 16:39 2019-12-24T16:39:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Модель София Никитчук похвасталась своими формами в Instagram.

- Человек-ноги в действии, - написала уральская красотка, которая сейчас нежится на пляжах в Дубае.

nikitchuksofi София Никитчук показала свои шикарные ноги

Напомним, что недавно Никитчук рассказала о своей жизни YouTube-каналу «Точки Nad И». Она отметила, что сейчас для комфортной жизни ей достаточно 150 тысяч рублей в месяц, но раньше суммы были гораздо выше. Как выяснилось, в прошлом София была жутким шопоголиком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мисс Россия" София Никитчук из Екатеринбурга: Я не буду жертвовать учебой ради карьеры

Студентка из Екатеринбурга тусовкам предпочитает тихий вечер с книжкой и романтические встречи с любимым парнем. А в будущем хочет стать актрисой (подробнее).

«Вице-мисс Мира» София Никитчук: Я самый счастливый человек

Уральская красавица уверяет, что совершенно не расстроилась, когда ей не досталась заветная корона (подробнее).

«Мисс Россия» грозит год тюрьмы за фотосессию в триколоре?

Уральцев возмутил поступок землячки, и они пожаловались на Софию Никитчук в надзорные органы. Снимком остался не доволен и ее отец-военный (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU