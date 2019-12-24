«Человек-ноги»: красотка София Никитчук похвасталась формами в купальнике
Модель София Никитчук похвасталась своими формами в Instagram.
- Человек-ноги в действии, - написала уральская красотка, которая сейчас нежится на пляжах в Дубае.
Напомним, что недавно Никитчук рассказала о своей жизни YouTube-каналу «Точки Nad И». Она отметила, что сейчас для комфортной жизни ей достаточно 150 тысяч рублей в месяц, но раньше суммы были гораздо выше. Как выяснилось, в прошлом София была жутким шопоголиком.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мисс Россия" София Никитчук из Екатеринбурга: Я не буду жертвовать учебой ради карьеры
Студентка из Екатеринбурга тусовкам предпочитает тихий вечер с книжкой и романтические встречи с любимым парнем. А в будущем хочет стать актрисой (подробнее).
«Вице-мисс Мира» София Никитчук: Я самый счастливый человек
Уральская красавица уверяет, что совершенно не расстроилась, когда ей не досталась заветная корона (подробнее).
«Мисс Россия» грозит год тюрьмы за фотосессию в триколоре?
Уральцев возмутил поступок землячки, и они пожаловались на Софию Никитчук в надзорные органы. Снимком остался не доволен и ее отец-военный (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU