Lamborghini, Porshe, BMW и Голубушка: в Екатеринбурге нашли крупный подпольный алкоцех

СЕГОДНЯ 16:29 2019-12-24T16:32:58+03:00

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В Екатеринбурге сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, ФСБ, Росгвардия и Межрегиональное управление по регулированию алкогольного рынка нашли крупный подпольный алкоцех. Четыре человека производили, хранили и продавали спиртосодержащую продукцию в гаражах с 2018 года. У нелегалов изъяли больше 26 тысяч бутылок алкоголя общим объемом свыше 14 тысяч. Об этом рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Фото: В. Н. Горелых

- Сыщики конфисковали специальное оборудование нелегалов и готовой к продаже продукции, которая могла оказаться на праздничных столах у тысяч уральцев. Согласно заключению экспертов это горячительное визуально отличить от подлинного достаточно проблематично, и оно точно не соответствует качеству ГОСТ, - рассказал Валерий Горелых. - Среди предновогодних «сюрпризов» есть водка с громко говорящими названиями, такими как LAMBORGHINI, PORSHE, BMW, MERCEDEC-BENZ, LADA SEDAN, ГОЛУБУШКА и многие другие более распространенные. В реальности некоторых наименований даже не существует. Это, своего рода, маркетинговый ход мошенников, чтобы покупателя соблазнить опасным, но красивым внешне и необычным товаром.

Фото: В. Н. Горелых

Все изъятое у нелегальных производителей будет уничтожено. По словам Валерия Горелых, ущерб от несанкционированной продажи фальсификата составляет миллионы рублей. За производство и продажу немаркированной алкогольной продукции уральцам грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: В. Н. Горелых

ИСТОЧНИК KP.RU