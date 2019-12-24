Пытался залечь на дно: силовики рассказали, как поймали насильника с Уралмаша

СЕГОДНЯ 14:44 2019-12-24T15:15:05+03:00

Сейчас его проверяют на возможную причастность к другим преступлениям

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Представители Следственного комитета и свердловского Главка полиции рассказали, как удалось поймать насильника, который напал на 23-летнюю девушку. Задержать мерзавца удалось по горячим следам.

- Органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Фигуранту предъявлено соответствующее обвинение, в ближайшее время следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказал «Комсомолке» старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

В свою очередь в полиции отметили, что насильник пытался залечь на дно.

- Сыщики уголовного розыска ОП-15 и их коллеги из УМВД по Екатеринбургу вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался местный ранее судимый за изнасилование житель. Взять его оказалось делом непростым. Он, вероятно предчувствуя, что по его следу идут представители МВД, пытался «залечь на дно», но его «лежбище» нашли. Сейчас его проверяют на возможную причастность к иным ранее совершенным преступлениям, - рассказал пресс-секретарь Главка Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU