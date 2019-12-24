2019-12-24T15:11:43+03:00
Общество

«Жизнь - тлен и боль»: екатеринбуржцы - одни из самых депрессивных в стране

Столица Урала обогнала Уфу и, как ни странно, Санкт-Петербург
Мария Трапезникова
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Столица Урала обогнала Уфу и, как ни странно, Санкт-ПетербургСтолица Урала обогнала Уфу и, как ни странно, Санкт-ПетербургФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Екатеринбурга оказались одними из самых депрессивных в стране - он вошел в десятку, заняв 8-е место. К таким выводам пришли аналитики из агентства Zoom Market, опросив порядка трех тысяч человек из 25 городов России.

- Всем респондентам задавали четыре простых вопроса: «Вы часто грустите?», «Вы получаете удовольствие от жизни?», «Вы довольны собой?» и «Вы считаете себя депрессивным человеком?», - рассказали в пресс-службе агентства.

В тройке самых грустных городов страны оказались Норильск, Пермь и Саратов. Екатеринбург обогнал Уфу и, как ни странно, Санкт-Петербург.

Кстати, вполне возможно, что жители в столице Урала такие депрессивные, потому что городское благоустройство тянется с лета: гранитная плитка укладывается в снег, сроки постоянно переносятся, а сквер за Оперным театром сдать планируют перед самым Новым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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