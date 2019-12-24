По стандартам WorldSkills: в Уральском радиотехническом колледже открылась уникальная мастерская

СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-24T15:10:39+03:00

Мастерская по разработке компьютерных и мультимедийных приложений будет работать в Центре опережающей профессиональной подготовки

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Мастерская по разработке компьютерных и мультимедийных приложений будет работать в Центре опережающей профессиональной подготовки на базе Уральского радиотехнического колледжа им. А. С. Попова.

Программа реализована в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» и национального проекта «Образование».

В учебном пространстве, оборудованном современной техникой, будут проводить практические занятия

В учебном пространстве, оборудованном современной техникой, будут проводить практические занятия для студентов и готовить специалистов по стандартам WorldSkills.

- При нашем колледже теперь будет работать мастерская «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», - рассказала директор Уральского радиотехнического колледжа имени А. С. Попова Любовь Самсонова. - Сегодня это очень востребованные профессиональные направления. Обучать сможем не только студентов, но и школьников, и пенсионеров. Вся техника и средства есть, программное обеспечение самое современное, так что будем повышать квалификацию обучающихся.