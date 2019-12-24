В 2020 году в Екатеринбурге поставят еще 50 «умных» остановок

СЕГОДНЯ 13:37 2019-12-24T13:38:23+03:00

Сейчас в городе только есть только две

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В следующем году власти Екатеринбурга намерены установить в городе 200 остановок общественного транспорта, 50 из которых будут «умными». В этом году в порядок привели 105 остановок (две из них – «умные»).

- Первыми были отремонтированы те, которые нуждались в обновлении больше всего, и по которым поступило больше всего обращений от граждан и районных администраций, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Пока что в Екатеринбурге всего две остановки, которые оснащены мультимедийными системами: у кинотеатра «Салют» и на площади 1905 года. Они оборудованы интерактивными панелями, которые показывают время прибытия транспорта и погоду, и USB-портами, чтобы зарядить телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU