В 2020 году в Екатеринбурге поставят еще 50 «умных» остановок
В следующем году власти Екатеринбурга намерены установить в городе 200 остановок общественного транспорта, 50 из которых будут «умными». В этом году в порядок привели 105 остановок (две из них – «умные»).
- Первыми были отремонтированы те, которые нуждались в обновлении больше всего, и по которым поступило больше всего обращений от граждан и районных администраций, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Пока что в Екатеринбурге всего две остановки, которые оснащены мультимедийными системами: у кинотеатра «Салют» и на площади 1905 года. Они оборудованы интерактивными панелями, которые показывают время прибытия транспорта и погоду, и USB-портами, чтобы зарядить телефон.
ИСТОЧНИК KP.RU