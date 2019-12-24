Мэрия Екатеринбурга назвала новую дату сдачи сквера за Оперным театром

СЕГОДНЯ 13:19 2019-12-24T15:07:31+03:00

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Администрация Екатеринбурга назвала новую дату окончания благоустройства и сдачи сквера за Оперным театром. Как рассказали в пресс-службе мэрии, подрядчик готов сдать объект 28 декабря - в этот день придет комиссия.

- По контракту, все работы подрядчик должен был закончить к 4 декабря, но не успел. Поэтому сейчас у них идут штрафные санкции, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь Виктория Мкртчян. - Подрядчик направил в адрес администрации Екатеринбурга письмо, в котором пояснил, что объект находится в завершающей стадии, и он готов его сдать.

Завершение благоустройства в сквере за Оперным театром откладывается с лета. Сначала планировали, что его сдадут ко Дню города, после чего сроки перенесли на начало декабря.

Не так давно министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов назвал новую дату: 23 декабря. На прошлой неделе председатель комитета по благоустройству Тамара Благодаткова во время встречи с журналистами заявила, что работы почти завершены, и сквер готовы сдать 25 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU