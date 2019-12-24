Купила по цене в 110 раз дешевле: в Каменске-Уральском махинации с землей довели чиновницу мэрии до суда

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-24T15:06:15+03:00

Суд принял решение не допускать Кузнецову к официальным должностям в ближайшие три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь женщине запретили работать в органах муниципальной власти

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Махинации с земельным участком довели теперь уже бывшую сотрудницу администрации Каменского городского округа Алену Кузнецову, занимавшую пост главы комитета по управлению имуществом, до суда.

Предметом пристального внимания надзорных органов стала сделка с земельным участком в 20 соток в селе Маминское. В документах указаны неверные координаты, переписан журнал регистрации, часть справок оказалась оформлена задним числом.

Землю продали некоему Андрею Щетникову, который оказался родственником супруга Алены Кузнецовой. На участке располагалось старое здание овощехранилища. Объект после покупки привели в порядок и стали использовать по назначению. Свидетели заявили, что по факту овощехранилищем распоряжалась сама Кузнецова.

Самое интересное в этом деле - стоимость участка. Его кадастровая стоимость превышает 1,9 миллиона рублей, но купить его Щетникову удалось всего за 17 тысяч рублей. Это доказала проведенная экспертиза.

- Кузнецовой назначено наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением функций представителей власти, организационно-распорядительных функций, организационно-хозяйственных функций государственных органов и органов местного самоуправления на три года, - рассказал информационному порталу KU66.RU представитель Синарского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU