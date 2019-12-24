2019-12-24T15:02:44+03:00
Происшествия

Угодил «носом» в кювет: на уральской трассе пассажирский автобус устроил массовое ДТП

К счастью, никто из пассажиров не пострадал
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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Сегодня утром, 24 декабря, около 10:00, на 74-м километре трассы Екатеринбург - Шадринск - Курган произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса. Он же и стал виновником аварии, собрав за собой еще три легковушки, следовавшие друг за другом.

- Водитель автобуса не выдержал дистанцию до впереди движущегося автомобиля ВАЗ. Затем ВАЗ столкнулся с Toyota, которая, в свою очередь, въехала в Nissan, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Под Каменском-Уральским в ДТП попал пассажирский автобус.Видео: сообщество "Подслушано Каменск-Уральский"

Легковушки разбросало по дороге, одну выкинуло в кювет. Туда же съехал и пассажирский автобус. На его борту в момент аварии находилось 15 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал - их пересадили в другой автобус, едущий следом. Люди, которые находились в легковых автомобилях, тоже не получили травм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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