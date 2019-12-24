Под Новый год екатеринбуржцев тянет на Восток

СЕГОДНЯ 11:36 2019-12-24T15:01:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Аналитики «Яндекс.Путешествий» выяснили, куда жители Екатеринбурга запланировали поездки на новогодние праздники. Для этого они проанализировали туристические запросы за месяц, с 15 ноября по 15 декабря.

Самым популярным вариантом праздничного путешествия стала поездка внутри России: на курорт или просто в другой город.

- За последние пять лет интерес екатеринбуржцев к внутреннему туризму вырос почти в два раза - в этом году путешествиям по России было посвящено около 43 % местных предновогодних запросов, - отметили в пресс-службе сервиса.

На первых трех местах - Москва, Сочи и Санкт-Петербург. На четвертом месте - Пермь. Кто-то едет туда как турист, кто-то - чтобы отпраздновать с родственниками.

Самые популярные заграничные запросы у жителей столицы Урала обращены на Восток: как и в большинстве городов, популярнее всего Турция. Следом идут Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Китай.

ИСТОЧНИК KP.RU