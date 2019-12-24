2019-12-24T15:00:19+03:00
Общество

В Екатеринбурге заблокировали интернет-сайты, на которых продавали поддельные медсправки

Там можно было купить любую: в ЗАГС, в бассейн, в санаторий и так далее
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге заблокировали интернет-сайты, на которых продавали поддельные медсправкиВ Екатеринбурге заблокировали интернет-сайты, на которых продавали поддельные медсправкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Екатеринбурга обнаружила восемь интернет-сайтов, на которых продавали поддельные медицинские справки. Разновидность их была очень большой, все они были размещены в свободном доступе.

На сайтах можно было заказать справки в бассейн, в детский лагерь, для допуска к спортивным соревнованиями, справки о прохождении флюорографии, справки о беременности в ЗАГС или на работу, а также справки свободной формы из поликлиники и больницы.

- А это все нарушало ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», так как подобные документы имеет право выдавать только медицинская организация, - объяснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - При этом, все справки выдаются пациентам только при личном обращении.

В итоге, после проверки прокуратура обратилась в суд с требованием признать эти сайты запрещенными в РФ и заблокировать их. Требования были удовлетворены, а информация, располагавшаяся на сайтах, изъята из публичного доступа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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