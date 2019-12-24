Силой затолкал в машину: в Екатеринбурге поймали мужчину, изнасиловавшего девушку

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-24T14:59:09+03:00

В течение двух дней ему изберут меру пресечения Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 23-летней девушки на Уралмаше. Как рассказал источник «КП» в силовых структурах, предполагаемый преступник изнасиловал ее в своем автомобиле, угрожая ножом.

- Мужчина подъехал к одной из многоэтажек в Орджоникидзевском районе и накинулся на девушку. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера», - отметил источник.

Руководитель следственного отдела Орджоникидзевского района Игорь Подгорбунских в беседе с «КП» подтвердил факт задержания насильника. В течение двух дней ему изберут меру пресечения. Ожидается, что следователи будут ходатайствовать об аресте подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU