2019-12-24T14:59:09+03:00
Происшествия

Силой затолкал в машину: в Екатеринбурге поймали мужчину, изнасиловавшего девушку

Следователи возбудили дело по двум статьям Уголовного кодекса
Олег ГАЛИМОВ
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В течение двух дней ему изберут меру пресеченияВ течение двух дней ему изберут меру пресеченияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 23-летней девушки на Уралмаше. Как рассказал источник «КП» в силовых структурах, предполагаемый преступник изнасиловал ее в своем автомобиле, угрожая ножом.

- Мужчина подъехал к одной из многоэтажек в Орджоникидзевском районе и накинулся на девушку. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера», - отметил источник.

Руководитель следственного отдела Орджоникидзевского района Игорь Подгорбунских в беседе с «КП» подтвердил факт задержания насильника. В течение двух дней ему изберут меру пресечения. Ожидается, что следователи будут ходатайствовать об аресте подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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