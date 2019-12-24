Екатеринбуржцу дали 20 лет тюрьмы за убийство девятилетней давности

СЕГОДНЯ 11:03 2019-12-24T14:58:12+03:00

В лесу он встретил женщину, хотел с ней познакомиться, а когда она стала сопротивляться, задушил

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В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, Аркадия Айнулина, которого обвиняют в убийстве. Его он совершил девять лет назад, в 2010 году, когда вернулся домой из Перми - там он отбывал наказание и после освобождения стал бездомным.

- В конце апреля он был в лесу, где заметил женщину, которая направлялась в коллективный сад. Он попытался завязать с ней разговор, в ходе которого потянул женщину в сторону от тропинки, по которой она шла, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Женщина стала кричать и звать на помощь. Чтобы она замолчала, Айнулин набросил ей на шею шнурок и задушил. После чего снял с себя куртку, накрыл ей тело и сбежал.

- Проведенной в 2010 году экспертизой на шнурке, явившемся орудием убийства, обнаружены следы, которые не позволили установить личность, - добавили в прокуратуре. - Поэтому дело было приостановлено.

Однако летом этого года экспертизу провели вновь, благодаря которой и получилось установить личность Айнулина. Он в тот момент сидел в тюрьме за другое наказание. В итоге, Чкаловский районный суд, по совокупности приговоров, назначил ему 20 лет колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU