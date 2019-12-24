За 11 месяцев на дорогах Урала в авариях погибли 117 человек

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-24T10:45:12+03:00

Треть всех ДТП произошли в темное время суток и по вине пешеходов

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За 11 месяцев уходящего года на территории Свердловской области зарегистрировано 894 ДТП с участием пешеходов. Третья часть произошла в темное время суток.

- В результате этих аварий 117 человек погибли и еще 811 получили травмы различной степени тяжести, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Зачастую на одежде пешеходов отсутствовали светоотражающие элементы, к тому же пешеходы не только допускали нарушения ПДД, но и пренебрегали мерами безопасности.

Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем пешеходам разместить на одежде или аксессуарах светоотражающие элементы, благодаря которым будет заметен на дорогах с большого расстояния.

ИСТОЧНИК KP.RU