За 11 месяцев на дорогах Урала в авариях погибли 117 человек
За 11 месяцев уходящего года на территории Свердловской области зарегистрировано 894 ДТП с участием пешеходов. Третья часть произошла в темное время суток.
- В результате этих аварий 117 человек погибли и еще 811 получили травмы различной степени тяжести, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Зачастую на одежде пешеходов отсутствовали светоотражающие элементы, к тому же пешеходы не только допускали нарушения ПДД, но и пренебрегали мерами безопасности.
Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем пешеходам разместить на одежде или аксессуарах светоотражающие элементы, благодаря которым будет заметен на дорогах с большого расстояния.
ИСТОЧНИК KP.RU