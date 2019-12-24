2019-12-24T10:16:16+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ подвел итоги первых двух туров акции «Болей за хоккей!»

в рамках акции разыгрываются 200 билетов на матчи Регулярного Чемпионата КХЛ
Поделиться:
Акция проводится Банком УРАЛСИБ совместно с международной платёжной системой MasterсardАкция проводится Банком УРАЛСИБ совместно с международной платёжной системой Masterсard
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ подвел итоги первых двух туров акции «Болей за хоккей!». Акция проводится Банком УРАЛСИБ совместно с международной платёжной системой Masterсard. Всего в рамках акции разыгрываются 200 билетов на матчи Регулярного Чемпионата КХЛ сезона 2019-2020 гг.

Акция проводится для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, держателей бизнес-карт Mastercard, выпущенных Банком УРАЛСИБ. В рамках первых двух этапов акции «Болей за хоккей!» были награждены 64 клиента Банка. В первом этапе акции, который проходил с 1 октября по 31 октября 2019 года включительно, количество победителей составило 31 человек. По итогам второго этапа акции, который продлился с 1 по 30 ноября 2019 года включительно, были награждены 33 клиента.

Победители первых двух туров акции «Болей за хоккей!» получили по 2 билета на матч Континентальной хоккейной лиги в одном из городов проведения Регулярного Чемпионата КХЛ: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Челябинск, Нижний Новгород, Нижнекамск.

В настоящее время проходит третий тур акции, который продлится до 31 декабря 2019 года включительно. Победители получают билеты на матчи КХЛ, проводимые в период с 1 по 29 февраля 2020 года.

Для того чтобы принять участие в акции «Болей за хоккей!», необходимо в течение периода действия акции оплачивать товары и услуги бизнес-картой Mastercard Банка УРАЛСИБ. При этом минимальная сумма одной транзакции должна составлять не менее 100 рублей, а общий объем трат по бизнес-карте за календарный месяц должен составлять не менее 15 000 рублей. Победитель определяется простым рейтингованием количества совершенных транзакций по картам клиентов Банка. Количество карт, которые можно использовать в рамках акции, не ограничено – Банк ведет подсчет количества транзакций по каждой бизнес-карте отдельно.

Один клиент может стать победителем только одного этапа.

Узнать подробности акции «Болей за хоккей!», о сроках передачи вознаграждения, а также о перечне операций по бизнес-картам, не участвующих в акции, и получить консультации по продуктам и услугам Банка УРАЛСИБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии для юрлиц 8 800 700 77 16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Екатеринбуржцу дали 20 лет тюрьмы за убийство девятилетней давности
За 11 месяцев на дорогах Урала в авариях погибли 117 человек
На Урале в суд вернули дело живодера, который зарубил топором кошек своей жены
Банк УРАЛСИБ подвел итоги первых двух туров акции «Болей за хоккей!»
В новогодние каникулы на Урале отведут больше 400 праздничных мероприятий
МегаФон показал беспилотное управление грузовиком через 5G
Заксобрание одобрило создание восьмого района в Екатеринбурге
В уральском городе жилые дома, больницы и детсады остались без отопления
На перекрестке за ЖД вокзалом в Екатеринбурге повесили камеры
В Екатеринбурге у Дендропарка открыли новый вход за 16 миллионов
17 тысяч екатеринбуржцев осветили самую длинную ночь в году
Свердловские приставы подарили сиротам на Новый год квартиры
Сотрудники почты в Нижнем Тагиле во время обработки писем получили химические ожоги глаз
В красных колпаках и топлес: в Екатеринбурге пройдет ежегодный забег «моржей»
Тушили 19 спасателей: под Екатеринбургом сгорел частный дом
В Свердловской области врачам из глубинки поднимут выплаты
На Урале завершились поиски многодетного отца
«Его привезли в этот дом умирать»: уральские волонтеры спасают хаски, которого живодеры закрыли без еды и воды в заброшенной сторожке