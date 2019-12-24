2019-12-24T10:36:02+03:00
Общество

В новогодние каникулы на Урале отведут больше 400 праздничных мероприятий

За безопасностью будут следить больше двух тысяч человек
Данил СВЕЧКОВМария Трапезникова
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На Урале отведут больше 400 праздниковНа Урале отведут больше 400 праздниковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во время новогодних каникул, которые продлятся с 27 декабря по 9 января, в Свердловской области пройдет больше 400 массовых мероприятий. Об этом сегодня рассказали на пресс-конференции, посвященной обеспечению безопасности в новогодние праздники в регионе.

- Больше двух тысяч сотрудников полиции будут следить за безопасностью людей, еще порядка 300-400 сотрудников Росгвардии будут следить за порядком, - добавил Борис Ковалевский, замначальника Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления ГУ МВД России по Свердловской области.

Также накануне в администрации Екатеринбурга рассказали, как в новогодние праздники будет работать Скорая помощь. Об этом можно почитать здесь.

Напомним, что главное событие наступающего Нового года в Екатеринбурге – открытие Ледового города на площади 1905 года, которое состоится уже в эту пятницу, 27 декабря, в 17:00. Главная городская елка в этом году – искусственная, зато горожан ждут гигантские ледяные скульптуры пингвинов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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