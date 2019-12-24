2019-12-24T09:34:31+03:00
Общество

МегаФон показал беспилотное управление грузовиком через 5G

Впервые на промышленной площадке в России были продемонстрированы возможности беспилотного управления КАМАЗом
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КАМАЗКАМАЗ
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Впервые на промышленной площадке в России были продемонстрированы возможности беспилотного управления КАМАЗом в сети пятого поколения. Автомобиль проехал 1 км из точки погрузки в точку разгрузки на территории шахты «Листвяжная» в Кузбассе. Его движение обеспечила 5G базовая станция МегаФона.

По итогам запуска состоялся телемост с Москвой – видеозвонок в первой за Уралом тестовой сети 5G, развернутой на шахте «Листвяжная». Звонок между генеральным директором МегаФона Геворком Вермишяном и замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии Кемеровской области Андреем Пановым был совершен с использованием коммерчески доступного инфраструктурного оборудования Huawei: опорной сети, базовой станции 5G, мобильного терминала Huawei Mate X.

Геворк Вермишян

Геворк Вермишян

Генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян в ходе видеозвонка выразил уверенность, что современные технологии, в том числе развитие 5G, позволят сделать работу еще более эффективной и безопасной.

«Запуск беспилотного грузовика – пример того, как современные технологии могут использоваться в промышленности. Именно бизнес будет основным пользователем 5G – нового стандарта связи, который сейчас активно внедряет весь мир. Благодаря 5G, можно будет автоматизировать те участки производства, которые представляют потенциальную опасность для сотрудников, использовать видео, дополненную реальность и другие возможности. Технологическая революция окажет влияние на эффективность всего производственного процесса», – отметил Геворк Вермишян.

Сейчас МегаФон обеспечивает инфраструктуру для более чем 2 тысяч IoT-модулей в горно-транспортном оборудовании компании «СДС-Уголь». Датчики отслеживают скорость, местоположение машин, уровень топлива, нагрузку кузова на шасси, температуру. Все с помощью сигнала от вышек МегаФона на территории угледобывающих предприятий. В дальнейшем компании будут внедрять цифровые технологии на производстве, о чем подписали соглашение.

Звоник

Звоник

«Проведение испытаний беспилотного самосвала – это первый практический этап реализации проекта «Цифровое горное предприятие», в рамках которого планируется создание отечественного карьерного робота-самосвала. Движение автомобиля без участия водителя, позволяет вывести человека из опасной зоны ведения горных работ, снизить вероятность ДТП и травматизма водителя. Хочу поздравить наших партнеров с успешным проведением испытаний и поблагодарить за отлично проделанную работу», – отметил генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев.

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