2019-12-24T09:18:54+03:00
Общество

В уральском городе жилые дома, больницы и детсады остались без отопления

На тепломагистрали проходят ремонтные работы
Мария Трапезникова
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В Краснотурьинске из-за ремонта на тепломагистрале отключили отоплениеВ Краснотурьинске из-за ремонта на тепломагистрале отключили отоплениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 24 декабря, в Краснотурьинске, который находится в Свердловской области, временно отключили отопление в 46 жилых домах, двух больницах, детских садах и на железнодорожном вокзале.

- Это нужно было сделать в связи с плановыми ремонтными работами на магистральном трубопроводе теплосети Заречного района, - рассказали в пресс-службе администрации города. – Температура отопления будет понижена вплоть до полного остывания.

Батареи отключат в школе №19, детских садах №19 и №32, в ГАУ «Краснотурьинский психоневрологический интернат», в местном колледже искусств и общежитии, а также в пиццерии «Тертый сыр», ресторане «Золотой петух» и в магазине «Пятерочка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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