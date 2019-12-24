На перекрестке за ЖД вокзалом в Екатеринбурге повесили камеры

СЕГОДНЯ 09:06 2019-12-24T09:06:49+03:00

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На одном из самых оживленных перекрестков Екатеринбурга, улица Челюскинцев – проспект Космонавтов, поставили видеокамеры. Они будут фиксировать нарушения ПДД, сообщает ngzt.ru.

Как отметили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, пока что они не работают, так как системы только подключают. Фиксировать нарушения они будут с января.

Камеры будут следить за теми, кто выезжает на встречку, поворачивает не со своей полосы, превышает скорость и едет на красный свет.

ИСТОЧНИК KP.RU