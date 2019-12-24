В Екатеринбурге у Дендропарка открыли новый вход за 16 миллионов

СЕГОДНЯ 08:53 2019-12-24T08:54:11+03:00

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В Дендропарке, который находится рядом с Екатеринбургским цирком, открыли новый вход со стороны перекрестка Радищева – 8 Марта. Напомним, что конкурс был опубликован на портале госзакупок еще в конце сентября. Подрядчику предлагали за него 16,7 миллионов рублей.

Вопрос о реконструкции парка поднимался в августе, когда глава города Александр Высокинский проинспектировал улицы Екатеринбурга.

Кроме установки нового входа, подрядчик должен был снести все аварийные постройки на территории парка, заменить теплицы на более современные, а также отремонтировать центральный фонтан.

ИСТОЧНИК KP.RU