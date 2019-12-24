2019-12-24T08:54:11+03:00
Общество

В Екатеринбурге у Дендропарка открыли новый вход за 16 миллионов

Конкурс объявили еще в конце сентября
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: сообщество "Главный канал Екатеринбурга"Фото: сообщество "Главный канал Екатеринбурга"
Изменить размер текста:

В Дендропарке, который находится рядом с Екатеринбургским цирком, открыли новый вход со стороны перекрестка Радищева – 8 Марта. Напомним, что конкурс был опубликован на портале госзакупок еще в конце сентября. Подрядчику предлагали за него 16,7 миллионов рублей.

Вопрос о реконструкции парка поднимался в августе, когда глава города Александр Высокинский проинспектировал улицы Екатеринбурга.

Кроме установки нового входа, подрядчик должен был снести все аварийные постройки на территории парка, заменить теплицы на более современные, а также отремонтировать центральный фонтан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Екатеринбуржцу дали 20 лет тюрьмы за убийство девятилетней давности
За 11 месяцев на дорогах Урала в авариях погибли 117 человек
На Урале в суд вернули дело живодера, который зарубил топором кошек своей жены
Банк УРАЛСИБ подвел итоги первых двух туров акции «Болей за хоккей!»
В новогодние каникулы на Урале отведут больше 400 праздничных мероприятий
МегаФон показал беспилотное управление грузовиком через 5G
Заксобрание одобрило создание восьмого района в Екатеринбурге
В уральском городе жилые дома, больницы и детсады остались без отопления
На перекрестке за ЖД вокзалом в Екатеринбурге повесили камеры
В Екатеринбурге у Дендропарка открыли новый вход за 16 миллионов
17 тысяч екатеринбуржцев осветили самую длинную ночь в году
Свердловские приставы подарили сиротам на Новый год квартиры
Сотрудники почты в Нижнем Тагиле во время обработки писем получили химические ожоги глаз
В красных колпаках и топлес: в Екатеринбурге пройдет ежегодный забег «моржей»
Тушили 19 спасателей: под Екатеринбургом сгорел частный дом
В Свердловской области врачам из глубинки поднимут выплаты
На Урале завершились поиски многодетного отца
«Его привезли в этот дом умирать»: уральские волонтеры спасают хаски, которого живодеры закрыли без еды и воды в заброшенной сторожке