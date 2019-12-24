2019-12-24T08:03:18+03:00
Общество

Свердловские приставы подарили сиротам на Новый год квартиры

Их должны были выдать еще давно
Мария Трапезникова
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Сиротам выдали новое жильеСиротам выдали новое жильеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнетуринском ГО судебные приставы подарили девяти детям-сиротам на Новый год квартиры. Их должны были выдать еще давно, но Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области откладывало этот процесс.

- Тогда с руководством встретился пристав, который предупредил о всех мерах принудительного исполнения, которые предусмотрены законодательством для тех, кто «отлынивает», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

После чего Министерство выдало всем детям новое жилье в недавно сданном доме, куда они переедут уже в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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