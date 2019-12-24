Свердловские приставы подарили сиротам на Новый год квартиры
В Нижнетуринском ГО судебные приставы подарили девяти детям-сиротам на Новый год квартиры. Их должны были выдать еще давно, но Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области откладывало этот процесс.
- Тогда с руководством встретился пристав, который предупредил о всех мерах принудительного исполнения, которые предусмотрены законодательством для тех, кто «отлынивает», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
После чего Министерство выдало всем детям новое жилье в недавно сданном доме, куда они переедут уже в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU