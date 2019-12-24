2019-12-24T06:30:50+03:00
Общество

В красных колпаках и топлес: в Екатеринбурге пройдет ежегодный забег «моржей»

Старт назначен на ближайшее воскресенье, 29 декабря
Мария Трапезникова
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Фото: Свердловская федерация зимнего плаванияФото: Свердловская федерация зимнего плавания
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Жителей Екатеринбурга приглашают на ежегодный забег «моржей», который приурочен к наступающему Новому году. Организует марафон Свердловская федерация зимнего плавания, для всех участников – строгий дресс-код.

- Для мужчин: красные шорты и красные колпаки, для женщин – синие или голубые юбки, голубые колпаки, белые футболки, майки или топ, - рассказали в пресс-службе федерации. – Аксессуары в виде белых варежек, мишуры, бороды для Дедов Морозов приветствуются.

Фото: Свердловская федерация зимнего плавания

Фото: Свердловская федерация зимнего плавания

Старт назначен на 29 декабря, на 12:00 возле магазина спорттоваров «Декатлон», который находится на улице Вайнера, 48. Маршрут – до Ледового городка на площади 1905 года (примерно 3,5 километра).

ИСТОЧНИК KP.RU

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В красных колпаках и топлес: в Екатеринбурге пройдет ежегодный забег «моржей»
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