СЕГОДНЯ 20:14 2019-12-23T20:16:17+03:00

Размер вознаграждения за работу в маленьких городах и селах поднимут в два раза

Изменить размер текста: A A

В Свердловской области врачам из глубинки поднимут выплаты. Размер вознаграждения за работу в маленьких городах и селах поднимут в два раза. Выплаты для фельдшеров вырастут с 500 до 800 тысяч рублей, а для врачей - с одного до 1,5 миллиона рублей. Кроме того, по решению местных властей, сумма может увеличиваться. Об этом рассказал сегодня глава регионального минздрава Андрей Цветков на заседании Общественной палаты области.

Напомним, ситуация с увольнением врачей в Нижнем Тагиле в августе из-за отсутствия достойной оплаты, условий труда и юридической защиты прогремела на всю страну. Тогда сразу шесть хирургов Городской больницы №1 написали заявления на увольнение. Однако позже они были восстановлены в должности.

Добавим, министр здравоохранения рассказал, что региональные власти отреагировали на сообщения об ужасном техническом состоянии больниц Нижнего Тагила. Планируется, что ремонт в медицинских учреждениях завершится в феврале.

ИСТОЧНИК KP.RU