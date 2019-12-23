Когда откроют ледовый городок -2020 в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 18:37 2019-12-23T18:37:35+03:00

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В эту пятницу - 27 декабря в 17:00 откроется ледовый городок-2020 в Екатеринбурге. В этом году праздничная площадка посвящена 200-летию открытия Антарктиды.

- Жители и гости города увидят огромные ледовые скульптуры в виде китов, пингвинов и айсбергов, имитацию северного сияния и новогоднюю ёлку, прокатятся с горок и смогут приобрести памятные сувениры на праздничной ярмарке, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

На строительство ледового городка из бюджета города выделили 24,4 миллионов рублей. В этом году, в отличие от прошлого, праздничную площадку на Площади 1905 года будет стоять не настоящая елка, а искусственная. 50-метровая красавица будет переливаться 18-ю цветами.

Главная ледяная горка изобразит гигантскую замершую волну, на гребне которой поднимается огромный кит. Само животное, кстати, оборудовано подсветкой. Высота сооружения – 6 метров. Это единственная горка в городке, прокатиться на которой можно будет только за деньги. Связано это с необходимостью следить за безопасностью детей. У подножия большой горки будет находиться средняя. Ее украсят фигурками пингвинов, ныряющих в воду.

В правой части городка поставят сцену, на которой будут выступать творческие коллективы. Отсюда в новогоднюю ночь будет вестись обратный отсчет до наступления 2020 года. По задумке своей формой сцена напоминает айсберг, на вершине которого сияет большая ледяная снежинка.

В центре площади на двухметровом подиуме будет стоять парусник, похожий на парусные шлюпы «Восток» и «Мирный», на которых в 1819 году русские мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли Антарктиду.

По традиции в городке разместился фестиваль ледовой скульптуры. Будет в городке и традиционная новогодняя ярмарка с конкурсами и призами. Здесь же будут стоять лавки, где можно будет согреться горячим чаем и съесть что-нибудь во время прогулки по праздничному городку. Памятную фотографию можно будет сделать в фотозоне - рядом с ярмаркой поставят ледяную цифру 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU