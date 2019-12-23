2019-12-23T18:37:35+03:00
Общество

Когда откроют ледовый городок -2020 в Екатеринбурге

Открытие ледового городка- 2020 в Екатеринбурге
Поделиться:
Главную праздничную площадку города откроют 27 декабряГлавную праздничную площадку города откроют 27 декабряФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В эту пятницу - 27 декабря в 17:00 откроется ледовый городок-2020 в Екатеринбурге. В этом году праздничная площадка посвящена 200-летию открытия Антарктиды.

- Жители и гости города увидят огромные ледовые скульптуры в виде китов, пингвинов и айсбергов, имитацию северного сияния и новогоднюю ёлку, прокатятся с горок и смогут приобрести памятные сувениры на праздничной ярмарке, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

На строительство ледового городка из бюджета города выделили 24,4 миллионов рублей. В этом году, в отличие от прошлого, праздничную площадку на Площади 1905 года будет стоять не настоящая елка, а искусственная. 50-метровая красавица будет переливаться 18-ю цветами.

Главная ледяная горка изобразит гигантскую замершую волну, на гребне которой поднимается огромный кит. Само животное, кстати, оборудовано подсветкой. Высота сооружения – 6 метров. Это единственная горка в городке, прокатиться на которой можно будет только за деньги. Связано это с необходимостью следить за безопасностью детей. У подножия большой горки будет находиться средняя. Ее украсят фигурками пингвинов, ныряющих в воду.

В правой части городка поставят сцену, на которой будут выступать творческие коллективы. Отсюда в новогоднюю ночь будет вестись обратный отсчет до наступления 2020 года. По задумке своей формой сцена напоминает айсберг, на вершине которого сияет большая ледяная снежинка.

В центре площади на двухметровом подиуме будет стоять парусник, похожий на парусные шлюпы «Восток» и «Мирный», на которых в 1819 году русские мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли Антарктиду.

По традиции в городке разместился фестиваль ледовой скульптуры. Будет в городке и традиционная новогодняя ярмарка с конкурсами и призами. Здесь же будут стоять лавки, где можно будет согреться горячим чаем и съесть что-нибудь во время прогулки по праздничному городку. Памятную фотографию можно будет сделать в фотозоне - рядом с ярмаркой поставят ледяную цифру 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Его привезли в этот дом умирать»: уральские волонтеры спасают хаски, которого живодеры закрыли без еды и воды в заброшенной сторожке
Когда откроют ледовый городок -2020 в Екатеринбурге
В новогодние праздники скорая в Екатеринбурге в первую очередь будет выезжать в общественные места
В Екатеринбурге ушел из жизни создатель Театра эстрады
Четвертая победа подряд: «Автомобилист» разгромил китайский «Куньлунь Ред Стар»
В Березовском открыли «уютный» детский сад
Уральские общественники просят академиков РАН не допустить превращения заповедника в национальный парк
В Екатеринбурге двум молодым людям, угнавшим элитную иномарку, дали шесть лет на двоих
Юрий Ковтун стал одним из тренеров футболистов «Урала»
Машины поплыли: в центре Екатеринбурга случился потоп
Трамваи встали: на Луначарского на путях две легковушки не поделили дорогу
Чем заняться в новогодние праздники: гид по новогодним развлечениям
Пытался смыть кровь с подушек: в Екатеринбурге бездомный убил собутыльника и спрятался на балконе
В Екатеринбурге водителя автобуса, насмерть сбившего мотоциклиста, отправили на три года в колонию-поселение
«Двое суток кто-то кричал в стене»: в Екатеринбурге волонтеры спасли из вентиляции истощенного кота
«МегаФон» и Booking.com запустили бесплатный роуминг
Уральцу, разукрасившему колонны кинотеатра, грозит до трех лет тюрьмы
Позвали умников и умниц: в Екатеринбурге открыли губернаторскую елку
В Екатеринбурге состоится церемония открытия площадки Регионального модельного центра
Эвакуировали 60 человек: в Екатеринбурге у автосалона Lexus загорелась вывеска
В Екатеринбурге волонтеры «Том Сойер Феста» отреставрировали усадьбу псаломщика Топоркова