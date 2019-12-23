2019-12-23T17:59:42+03:00
Общество

В новогодние праздники скорая в Екатеринбурге в первую очередь будет выезжать в общественные места

Рассказываем, по какому графику будут работать медицинские учреждения
Алина СУРИНА
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Скорые будут выезжать в первую очередь на вызовы в общественные местаСкорые будут выезжать в первую очередь на вызовы в общественные местаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В новогодние праздники скорая в Екатеринбурге в первую очередь будет выезжать в общественные места. Об этом рассказали в администрации города. Работать скорая помощь будет в круглосуточном режиме. А вот отделения медицинских учреждений будут работать по особому графику - с 31декабря 2019 года по 8 января 2020 года прием будет осуществляться с 9:00 до 15:00. Вызвать врача на дом можно будет с 8:00 до 19:00.

Стоматологическую помощь можно будет получить в поликлиниках СП № 1, СП № 12 и АНО «Стоматология» с 9:00 до 15:00. К стоматологу-хирургу по неотложным показаниям можно будет попасть в ночное время с 21:00 до 06:00. Взрослые смогут получить помощь в отделении челюстно-лицевой хирургии Центральной городской клинической больницы № 23 (улица Старых большевиков, 9), дети - в Детской городской клинической больницы № 9 (улица Решётская, 51).

ИСТОЧНИК KP.RU

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