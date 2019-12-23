СЕГОДНЯ 17:29 2019-12-23T17:29:00+03:00

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В Екатеринбурге ушел из жизни создатель Театра эстрады Николай Головин. Ему было 76 лет. Прощание с первым худруком Театра эстрады пройдет 25 декабря в зале прощаний 40-й больницы в 14:00. Об этом написал на своей странице в Facebook артист Константин Зущик.

-Год 2019 не перестаёт щадить нас, унося с собой навечно выдающихся людей. Ушёл из жизни основатель и первый директор-художественный руководитель Уральского театра эстрады Николай Головин. Человек, которому столица Урала обязана появлению театра эстрады и оркестру джазовой музыки, - написал Константин Зущик.

Николай Головин стал директором и художественным руководителем театра, в 1996 году. Под его руководством формировались коллективы театра. Основными проектами стали Международный фестиваль джазовой музыки «Джаз-транзит», Всероссийский детский фестиваль «Тинейджер-джаз», Международный фестиваль «Джаз, рожденный в СССР», фестиваль «Скрипка-бродяга», Всероссийский фестиваль камерной и современной музыки.

В 2010 году постановлением губернатора Свердловской области Николай Головин был отправлен в отставку. В июне 2010-го художественным руководителем Уральского государственного театра эстрады стал бард Александр Новиков.

ИСТОЧНИК KP.RU