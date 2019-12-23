Четвертая победа подряд: «Автомобилист» разгромил китайский «Куньлунь Ред Стар»

СЕГОДНЯ 17:01 2019-12-23T17:01:45+03:00

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Уральские хоккеисты начали выездную серию с победы. «Автомобилист» сегодня разгромил разбил китайский «Куньлунь Ред Стар» в Пекине. Счет в матче, не смотря на активность хозяев на домашнем льде, открыл Дэн Секстон. На восьмой минуте он перехватил шайбу в зоне китайской команды и смог прорваться к воротам. Вторую шайбу с передачи Доуса забил в ворота «Куньлунь Ред Стар» Артём Гареев почти в конце первого периода.

Второй период начался с гола хозяев в наши ворота. Но спустя десять минут, кстати, снова с подачи Доуса, Брук Майсек забил в ворота китайских «драконов». Таким образом, уральцы вернули себе преимущество в две шайбы. Второй период закончился со счетом 1:3.

В третьем периоде хоккеисты обеих команд как будто устали и стали играть не так активно. Но на десятой минуте «Автомобилист» начал прорываться к воротам и Джефф Плэтт забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. Этот гол совсем лишил «Куньлунь Ред Стар» возможности отыграться. Матч завершился со счётом 1:4.

«Автомобилист» сегодня одержал четвёртую победу подряд. Уральцы получили еще четыре очка и закрепились на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Следующий матч уральская команда сыграет 25 декабря с «Адмиралом» во Владивостоке.

ИСТОЧНИК KP.RU