2019-12-23T17:01:45+03:00
Спорт

Четвертая победа подряд: «Автомобилист» разгромил китайский «Куньлунь Ред Стар»

Уральская команда начала выездную серию
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: ХК АвтомобилистФото: ХК Автомобилист
Изменить размер текста:

Уральские хоккеисты начали выездную серию с победы. «Автомобилист» сегодня разгромил разбил китайский «Куньлунь Ред Стар» в Пекине. Счет в матче, не смотря на активность хозяев на домашнем льде, открыл Дэн Секстон. На восьмой минуте он перехватил шайбу в зоне китайской команды и смог прорваться к воротам. Вторую шайбу с передачи Доуса забил в ворота «Куньлунь Ред Стар» Артём Гареев почти в конце первого периода.

Второй период начался с гола хозяев в наши ворота. Но спустя десять минут, кстати, снова с подачи Доуса, Брук Майсек забил в ворота китайских «драконов». Таким образом, уральцы вернули себе преимущество в две шайбы. Второй период закончился со счетом 1:3.

В третьем периоде хоккеисты обеих команд как будто устали и стали играть не так активно. Но на десятой минуте «Автомобилист» начал прорываться к воротам и Джефф Плэтт забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев. Этот гол совсем лишил «Куньлунь Ред Стар» возможности отыграться. Матч завершился со счётом 1:4.

«Автомобилист» сегодня одержал четвёртую победу подряд. Уральцы получили еще четыре очка и закрепились на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Следующий матч уральская команда сыграет 25 декабря с «Адмиралом» во Владивостоке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Его привезли в этот дом умирать»: уральские волонтеры спасают хаски, которого живодеры закрыли без еды и воды в заброшенной сторожке
Когда откроют ледовый городок -2020 в Екатеринбурге
В новогодние праздники скорая в Екатеринбурге в первую очередь будет выезжать в общественные места
В Екатеринбурге ушел из жизни создатель Театра эстрады
Четвертая победа подряд: «Автомобилист» разгромил китайский «Куньлунь Ред Стар»
В Березовском открыли «уютный» детский сад
Уральские общественники просят академиков РАН не допустить превращения заповедника в национальный парк
В Екатеринбурге двум молодым людям, угнавшим элитную иномарку, дали шесть лет на двоих
Юрий Ковтун стал одним из тренеров футболистов «Урала»
Машины поплыли: в центре Екатеринбурга случился потоп
Трамваи встали: на Луначарского на путях две легковушки не поделили дорогу
Чем заняться в новогодние праздники: гид по новогодним развлечениям
Пытался смыть кровь с подушек: в Екатеринбурге бездомный убил собутыльника и спрятался на балконе
В Екатеринбурге водителя автобуса, насмерть сбившего мотоциклиста, отправили на три года в колонию-поселение
«Двое суток кто-то кричал в стене»: в Екатеринбурге волонтеры спасли из вентиляции истощенного кота
«МегаФон» и Booking.com запустили бесплатный роуминг
Уральцу, разукрасившему колонны кинотеатра, грозит до трех лет тюрьмы
Позвали умников и умниц: в Екатеринбурге открыли губернаторскую елку
В Екатеринбурге состоится церемония открытия площадки Регионального модельного центра
Эвакуировали 60 человек: в Екатеринбурге у автосалона Lexus загорелась вывеска
В Екатеринбурге волонтеры «Том Сойер Феста» отреставрировали усадьбу псаломщика Топоркова