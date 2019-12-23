2019-12-23T16:30:38+03:00
Общество

В Березовском открыли «уютный» детский сад

Запись в группы дошкольного учреждения начнется в январе
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: департамент информационной политикиФото: департамент информационной политики
Изменить размер текста:

В Березовском открыли «уютный» детский сад. Новое здание появилось в микрорайоне «Уют-сити». Детский сад № 23 «Золотой ключик» рассчитан на 270 мест. Запись в группы дошкольного учреждения начнется в январе. В общей сложности детский сад примет 11 групп детей: 10 групп дошкольного возраста и одну ясельную.

- Микрорайон с появлением таких объектов, как открытый здесь ранее физкультурно-оздоровительный комплекс, новый детский сад в полной мере будет оправдывать свое название, будет уютным для жителей, в первую очередь для маленьких березовчан, - рассказал глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

Фото: департамент информационной политики

Фото: департамент информационной политики

Дошкольное учреждение построили за семь месяцев. На возведение здания потратили 167 миллионов рублей. Еще на девять закупили необходимое для детей оборудование.

Сейчас в Свердловской области работают над созданием мест в ясельных группах. В общей сложности в детских садах региона в период с 2018 по 2020 годы планируется ввести около 17 тысяч мест для детей в возрасте до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В новогодние праздники скорая в Екатеринбурге в первую очередь будет выезжать в общественные места
В Екатеринбурге ушел из жизни создатель Театра эстрады
Четвертая победа подряд: «Автомобилист» разгромил китайский «Куньлунь Ред Стар»
В Березовском открыли «уютный» детский сад
Уральские общественники просят академиков РАН не допустить превращения заповедника в национальный парк
В Екатеринбурге двум молодым людям, угнавшим элитную иномарку, дали шесть лет на двоих
Юрий Ковтун стал одним из тренеров футболистов «Урала»
Машины поплыли: в центре Екатеринбурга случился потоп
Трамваи встали: на Луначарского на путях две легковушки не поделили дорогу
Чем заняться в новогодние праздники: гид по новогодним развлечениям
Пытался смыть кровь с подушек: в Екатеринбурге бездомный убил собутыльника и спрятался на балконе
В Екатеринбурге водителя автобуса, насмерть сбившего мотоциклиста, отправили на три года в колонию-поселение
«Двое суток кто-то кричал в стене»: в Екатеринбурге волонтеры спасли из вентиляции истощенного кота
«МегаФон» и Booking.com запустили бесплатный роуминг
Уральцу, разукрасившему колонны кинотеатра, грозит до трех лет тюрьмы
Позвали умников и умниц: в Екатеринбурге открыли губернаторскую елку
В Екатеринбурге состоится церемония открытия площадки Регионального модельного центра
Эвакуировали 60 человек: в Екатеринбурге у автосалона Lexus загорелась вывеска
В Екатеринбурге волонтеры «Том Сойер Феста» отреставрировали усадьбу псаломщика Топоркова