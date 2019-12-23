СЕГОДНЯ 16:30 2019-12-23T16:30:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Березовском открыли «уютный» детский сад. Новое здание появилось в микрорайоне «Уют-сити». Детский сад № 23 «Золотой ключик» рассчитан на 270 мест. Запись в группы дошкольного учреждения начнется в январе. В общей сложности детский сад примет 11 групп детей: 10 групп дошкольного возраста и одну ясельную.

- Микрорайон с появлением таких объектов, как открытый здесь ранее физкультурно-оздоровительный комплекс, новый детский сад в полной мере будет оправдывать свое название, будет уютным для жителей, в первую очередь для маленьких березовчан, - рассказал глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

Фото: департамент информационной политики

Дошкольное учреждение построили за семь месяцев. На возведение здания потратили 167 миллионов рублей. Еще на девять закупили необходимое для детей оборудование.

Сейчас в Свердловской области работают над созданием мест в ясельных группах. В общей сложности в детских садах региона в период с 2018 по 2020 годы планируется ввести около 17 тысяч мест для детей в возрасте до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU