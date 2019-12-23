Уральские общественники просят академиков РАН не допустить превращения заповедника в национальный парк
Представители уральской общественной организации «Живой Шемур» обратились к ученым Российской академии наук с просьбой не допустить переводы природного заповедника «Денежкин Камень» в статус национального парка.
Письмо с соответствующим обращением направлено в адрес академиков, членов-корреспондентов РАН и экологам Greenpeace.
По словам общественников, изменение статуса природного заповедника откроет доступ для туристов на его территорию, что губительно скажется на функционировании экосистем.
- Мы его ценим и любим! Уважаем неприкосновенность его границ, так как понимаем, что любой «туризм» на его территории будет губительным для экосистем, редких растений и животных, - говорят представители организации «Живой Шемур».
По их словам, в заповеднике «Денежкин Камень» сохранены участки первобытной тайги, а для туристов в Свердловской области хватает других мест.
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ИСТОЧНИК KP.RU