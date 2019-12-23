Уральские общественники просят академиков РАН не допустить превращения заповедника в национальный парк

СЕГОДНЯ 15:17 2019-12-23T15:18:22+03:00

«Денежкин Камень» могут открыть для туристов

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Представители уральской общественной организации «Живой Шемур» обратились к ученым Российской академии наук с просьбой не допустить переводы природного заповедника «Денежкин Камень» в статус национального парка.

Письмо с соответствующим обращением направлено в адрес академиков, членов-корреспондентов РАН и экологам Greenpeace.

По словам общественников, изменение статуса природного заповедника откроет доступ для туристов на его территорию, что губительно скажется на функционировании экосистем.

- Мы его ценим и любим! Уважаем неприкосновенность его границ, так как понимаем, что любой «туризм» на его территории будет губительным для экосистем, редких растений и животных, - говорят представители организации «Живой Шемур».

По их словам, в заповеднике «Денежкин Камень» сохранены участки первобытной тайги, а для туристов в Свердловской области хватает других мест.

Скан документа

Скан документа

ИСТОЧНИК KP.RU